У Данії проведуть масове тестування на антитіла

Близько 18 тисяч випадково обраних мешканців Данії будуть запрошені для проходження тесту на антитіла до коронавірусу.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на The Local.

Тестування проводитиме Державний інститут інфекційних захворювань, аби встановити, скільки саме людей у країні інфіковано коронавірусом.

За останніми даними, що з початку епідемії тестування на COVID-19 пройшли понад 1,3 млн мешканців Данії - це більше однієї п'ятої всього населення країни. При цьому було виявлено майже 15 тисяч випадків інфікування.

Однак цілком можливо, що заражені були й серед тих, хто не проходив тестування, особливо на початку спалаху.

Як зазначає видання, тестування на COVID-19 буде пропонуватися одночасно з аналізом на антитіла, щоб виміряти поточний рівень інфікування в суспільстві.

Аналогічна програма, проведена у травні, показала, що коронавірусом були заражені 1,2% населення країни. Однак тоді тестування проводилося тільки в окремих районах, а цього разу воно охопить усю країну. Перші тести пройдуть наступного тижня.

За останніми даними порталу Worldometer, у світі зафіксовано 20 млн 744 тис. 741 випадок інфікування COVID-19, у тому числі 750 тис. 553 летальних. Вилікувалися 13 млн 586 тис. 174 особи.

Фото: CTK Photo/Укрінформ