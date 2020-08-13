У Данії проведуть масове тестування на антитіла
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на The Local.
Тестування проводитиме Державний інститут інфекційних захворювань, аби встановити, скільки саме людей у країні інфіковано коронавірусом.
За останніми даними, що з початку епідемії тестування на COVID-19 пройшли понад 1,3 млн мешканців Данії - це більше однієї п'ятої всього населення країни. При цьому було виявлено майже 15 тисяч випадків інфікування.
Однак цілком можливо, що заражені були й серед тих, хто не проходив тестування, особливо на початку спалаху.
Як зазначає видання, тестування на COVID-19 буде пропонуватися одночасно з аналізом на антитіла, щоб виміряти поточний рівень інфікування в суспільстві.
Аналогічна програма, проведена у травні, показала, що коронавірусом були заражені 1,2% населення країни. Однак тоді тестування проводилося тільки в окремих районах, а цього разу воно охопить усю країну. Перші тести пройдуть наступного тижня.
За останніми даними порталу Worldometer, у світі зафіксовано 20 млн 744 тис. 741 випадок інфікування COVID-19, у тому числі 750 тис. 553 летальних. Вилікувалися 13 млн 586 тис. 174 особи.
Фото: CTK Photo/Укрінформ