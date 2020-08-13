Науковці підрахували кількість жертв фейків про COVID-19

Міжнародна група вчених виявила, що через хибну інформацію стосовно природи коронавірусу у світі померли щонайменше 800 людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.

Дослідження проводили десять науковців з Австралії, Бангладеш, Таїланду та Японії. Вони з'ясували, що більшість жертв померли внаслідок отруєння метанолом або дезінфекторами на спиртовій основі, використавши їх як «ліки» проти COVID-19.

Учені проаналізували 2276 повідомлень із 87 країн світу, більшість з яких містили фейки про природу коронавірусної хвороби, шляхи її передачі, профілактичні заходи, а також способи лікування.

У результаті, вказують автори, близько 800 осіб у різних країнах померли, 60 втратили зір та майже шість тисяч потребували медичної допомоги.

За останніми даними порталу Worldometer, у світі зафіксовано 20 млн 744 тис. 741 випадок інфікування COVID-19, у тому числі 750 тис. 553 летальних. Вилікувалися 13 млн 586 тис. 174 осіб.