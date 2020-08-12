"Вибух був схожий на Хіросіму" - дизайнер, який за 10 хвилин до вибуху залишив ательє в Бейруті

Про неймовірні наслідки, свої емоції та біль розповів відомий дизайнер Зухаір Мурад, 11-поверхове ательє якого знаходилося в епіцентрі вибуху та повністю зруйновано.

Про це повідомляє JetSetter.

«Дякуючі Богу, ми живі! Нам пощастило — ми вийшли з офісу за 10 хвилин до вибуху. В момент катастрофи ми були на вулиці. І повірте мені, вибух був схожий на Хіросіму. Ви не уявляєте, який цей жах».

Вже після, коли дизайнер увійшов до свого розбитого кабінету, щоб оглянути пошкодження, побачене довело його до сліз: «Я не міг стримати емоції, я плакав, як дитина. Одинадцять поверхів — майстерня, студія, демонстраційні зали, наш архів, готові сукні, нова колекція — все зруйновано. Ми й досі в шоці. Зусилля багатьох років пішли за секунду, — додає він. — Я не можу висловити свій біль та смуток».

«Я дуже вдячним усім, хто запропонував мені підтримку», — Мурад запевнив, що планує відновити будівлю.