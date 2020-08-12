У Білорусі на тлі протестів заборонили торгувати піротехнікою

У Білорусі ввели заборону на оптову та роздрібну торгівлю піротехнічними виробами на тлі протестів, що почалися після президентських виборів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міністерства антимонопольного регулювання і торгівлі Білорусі (МАРТ).

«З 12 серпня 2020 року починає діяти постанова Ради Міністрів Республіки Білорусь від 11 серпня 2020 р № 475 «Про обіг піротехнічних виробів», яким вводиться заборона на оптову та роздрібну торгівлю піротехнічними виробами», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко, який беззмінно керує країною з 1996 року, набирає 80,23%, у опозиційного кандидата Світлани Тіхановської - 9,90% голосів.

У Мінську та інших містах Білорусі третю добу тривають протести проти офіційно заявлених результатів президентських виборів. Численні демонстрації почалися в Білорусі ввечері в день голосування, 9 серпня, і повторилися 10 серпня, їх жорстоко розганяли силовики.

Всього в країні за 9 і 10 серпня затримали понад п'ять тисяч людей, щонайменше одна людина загинула. За офіційними даними, в лікарні доставили понад 200 постраждалих.

Світлана Тихановська була змушена залишити Білорусь і, за наявною інформацією, перебуває в Литві.