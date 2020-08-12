У Чехії заперечують, що постачали до Білорусі світлошумові гранати

Чеська компанія Zeveta Ammunition з міста Бойковице спростовує інформацію про те, що її продукцію могли використовувати білоруські силовики проти демонстрантів останніми днями.

Про це, як передає кореспондент Укрінформу, компанія заявила Чеському радіо iRozhlas.

У компанії заявили, що суворо дотримуються всіх законодавчих норм та постанов, у тому числі ембарго на постачання озброєнь до Білорусі, введеного у 2011 році.

Виробник також заперечив, що на фотографіях, на підставі яких були зроблені відповідні заяви, зафіксовано його продукцію.

«Ми не єдині виробники спеціальних вибухових речовин, а на представлених світлинах видно, судячи з усього - іноземні наклейки на виробах невідомого походження», - указали в Zeveta.

Своєю чергою у міністерстві промисловості та торгівлі ЧР заявили, що не вірять в те, ніби чеська компанія реалізує військові матеріали з порушенням ембарго. А також запевнили, що Чехія має надійну систему контролю за таким експортом. Те саме підтвердили і в МЗС країни, але припустили, що гранати могли потрапити в Білорусь контрабандним шляхом.

Як повідомлялося, президент Білорусі Александр Лукашенко звинуватив Чехію в організації протестів у Мінську. Прага рішуче відкинула ці звинувачення.

Фото: Наша Ніва