У Чехії заперечують, що постачали до Білорусі світлошумові гранати
Про це, як передає кореспондент Укрінформу, компанія заявила Чеському радіо iRozhlas.
У компанії заявили, що суворо дотримуються всіх законодавчих норм та постанов, у тому числі ембарго на постачання озброєнь до Білорусі, введеного у 2011 році.
Виробник також заперечив, що на фотографіях, на підставі яких були зроблені відповідні заяви, зафіксовано його продукцію.
Чехия поставляет диктаторскому режиму светошумовые гранаты, ранящие мирных протестующих? Интересно, какова будет реакция Евросоюза.#Belarus #Minsk #Lukashenko #czech @CzechTV @CzechMFA @mzvcr @EU_Commission @Europarl_EN @EUCouncil @UNGeneva @antonioguterres @donaldtuskEPP @EPP pic.twitter.com/hS78G5x0xf— NEXTA (@nexta_tv) August 10, 2020
«Ми не єдині виробники спеціальних вибухових речовин, а на представлених світлинах видно, судячи з усього - іноземні наклейки на виробах невідомого походження», - указали в Zeveta.
Своєю чергою у міністерстві промисловості та торгівлі ЧР заявили, що не вірять в те, ніби чеська компанія реалізує військові матеріали з порушенням ембарго. А також запевнили, що Чехія має надійну систему контролю за таким експортом. Те саме підтвердили і в МЗС країни, але припустили, що гранати могли потрапити в Білорусь контрабандним шляхом.
Як повідомлялося, президент Білорусі Александр Лукашенко звинуватив Чехію в організації протестів у Мінську. Прага рішуче відкинула ці звинувачення.
Фото: Наша Ніва