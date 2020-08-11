Дружина опозиціонера Цепкала звернулася до Тихановської

Дружина білоруського опозиціонера Валерія Цепкала Вероніка Цепкало записала відеозвернення до конкурентки Олександра Лукашенка на виборах Світлани Тихановської.

Як передає Укрінформ, відео з'явилося у Фейсбук Вероніки Цепкало.

«Я знаю, якими брудними та мерзенними засобами влада чинить тиск на нас: вони використовують дітей, чоловіків, рідних та близьких, щоб зняти з дистанції або дискредитувати в очах громадськості. Тільки влада не розуміє, що народ вже бореться не тільки за тебе, Світлано, люди борються за своє майбутнє. Лукашенка не зупиняють ні жінки, ні підлітки. Лукашенко нахабно бреше, що білорусів на протести відправляють з-за кордону або що інтернет та мобільний зв'язок вимикають з-за кордону. Нас обманювали протягом 26 років, і тепер обман продовжується», - сказала Цепкало.

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Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори.

За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, у опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів. Вона не визнає ці цифри та заявила про готовність до довготривалих протестів по всій Білорусі.

У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей під час акцій протесту, що виникли після голосування на виборах президента.

У ніч на вівторок протести у Мінську продовжилися, силовики знову розігнали протестувальників та зачистили район метро "Пушкінська".

Опозиційна кандидатка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська залишила Білорусь й наразі перебуває у Литві.