На дочасному голосуванні у Білорусі офіційна явка завищена удвічі — спостерігачі

Протягом усіх 5 днів дочасного голосування на президентських виборах у Білорусі офіційно заявлена ​​явка удвічі перевищує реальну.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці громадська організація зі спостереження за виборами "Чесні люди".

Спостерігачі організації на 258 дільницях за всі п'ять днів зафіксували явку 77 004 осіб. При цьому на цих же дільницях, згідно з даними офіційних протоколів, явка перевищила дані спостерігачів на 66,59% та становить 128 281 особу. "Ми маємо докази, що дострокове голосування було використане для грубої фальсифікації", - сказано в заяві організації.

Спостерігачі вважають, що абсолютне завищення кількості тих, хто достроково проголосував, можна оцінити у 24%, або 1,2 млн голосів з 6,8 млн виборців. "З урахуванням того, що підсумкова офіційна явка становить 84,05%, майже чверть голосів з високою ймовірністю були сфальсифіковані вже на момент дочасного голосування", - пояснили в організації.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори.

За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, у опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів. Вона не визнає ці цифри та заявила про готовність до тривалих протестів по всій Білорусі.

У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей під час акцій протесту, що виникли після голосування на виборах президента.

У ніч на вівторок протести у Мінську продовжилися, силовики знову розігнали протестувальників та зачистили район метро "Пушкінська".

Опозиційна кандидат на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська залишила Білорусь й наразі перебуває у Литві.

Фото: Наша Ніва