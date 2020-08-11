У Румунії знову зафіксували понад 1,2 тисячі випадків COVID-19

Румунська влада зареєструвала в країні за минулу добу 1 215 випадків коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Romania-Insider.

Загалом в країні вже виявлено 63 762 людей із захворюванням на коронавірус.

Більше всього було зафіксовано нових добових випадків у Бухаресті (151).

За даними влади, у Румунії вилікувалася 37 341 особа. Водночас, всього в країні загинуло 2 764 людей з початку пандемії коронавірусу.

Зазначається, що за останні два тижні тільки 3 й 10 серпня в країні було виявлено менше тисячі нових добових випадків захворювання на коронавірус, 823 й 779 відповідно.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 11 серпня у світі зафіксовано 20 254 685 випадків коронавірусу, з яких 738 930 - летальні, 13 118 618 осіб одужали. 1% або 64 538 хворих у світі знаходяться у серйозному або критичному стані.

Фото: OCTAV GANEA/INQUAM PHOTOS