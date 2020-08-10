У Румунії – найменша кількість нових випадків COVID-19 з початку місяця

У Румунії за минулу добу зареєстрували 779 випадків зараження коронавірусом, і це найменший показник від початку серпня.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Romania-Insider.

Зазначається, що за останні два тижні тільки 3 серпня в країні було виявлено за добу менше тисячі нових випадків захворювання - 823.

Загалом у країні від початку пандемії вже у 62 547 людей підтверджено коронавірус. Одужали 36 808 осіб, померло 2 729 пацієнтів.

За даними ресурсу Worldometer, у світі зареєстровано 20 053 818 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 734 556 летальних, одужали 12 916 143 людини.

Фото: Ro Insider