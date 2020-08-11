У грузинській Сванетії ввели суворий карантин

На території грузинського високогірного регіону Сванетія влада оголосила суворий карантин: перекриті в'їзди та виїзди з муніципалітету, а туристів, які перебувають у регіоні, відправлять на 2-тижневий карантин.

Про це повідомляє Ехо Кавказу, передає Укрінформ.

За інформацією грузинського уряду, осередки коронавірусу виявлені в Местіа, Ленджері й Ушгулі. Всього зареєстровано 16 випадків.

За рішенням влади, обмежується пересування між населеними пунктами, в регіоні працюватимуть лише аптеки, банки та заклади харчування відкритого типу.

Влада планує масово протестувати жителів регіону, а туристів, які відвідали Сванетію протягом останніх двох тижнів, просять звернутися в особливі «температурні центри» при наявності симптомів коронавірусу.

Всі громадяни, які залишають Местіа, будуть проходити обов'язковий карантин.

До Сванетії будуть направлені бригади медиків, які посилять контроль над розповсюдженням коронавірусу.

У Грузії з початку пандемії зафіксовано 1250 випадків COVID-19, включаючи 17 летальних.

За даними ресурсу Worldometer, у світі зареєстровано 20 248 370 випадки захворювання COVID-19, зокрема 738 715 летальних, одужали 13 112 000 осіб.