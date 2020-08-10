У Польщі фіксують зменшення випадків COVID-19

Міністерство здоров’я Польщі повідомило про 619 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 за добу, що менше, ніж у попередні дні.

. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Польське радіо.

Зафіксовано за останню добу два летальні випадки від COVID-19 за добу.

Найбільше нових випадків було виявлено в Малопольщі – 175. У Сілезії підтверджено 98 заражень, у Великопольщі – 64, а в Мазовії – 53. У Поморському воєводстві 48 нових інфікованих, Підкарпатському – 37, Лудзькому – 31, Любуському – 26, Нижньосілезькому – 18, Люблінському – 17, Куявсько-Поморському – 12, Західнопоморському – 11, в Підляському і Сьвєнтокшиському – по 8. Сім нових випадків COVID-19 було виявлено на Опольщині, а шість – у Вармії і Мазурах.

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Протягом останніх днів у Польщі фіксували понад 800 випадків зараження коронавірусом.

З початку епідемії в Польщі було підтверджено 52 410 випадків COVID-19, померли 1 809 пацієнтів. З неділі видужали 186 людей, заражених SARS-CoV-2, а загалом за весь час епідемії – 36 877.

Як повідомляв Укрінформ, у світі в ніч на 10 серпня кількість випадків зараження коронавірусом досягла понад 20 мільйонів.

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