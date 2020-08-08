Генконсульство Польщі у Львові припиняє прийом візових анкет

Генеральне консульство Республіки Польща у Львові через епідситуацію з 10 серпня припиняє прийом візових анкет.

Про це повідомляється на сайті диппредставництва, передає Укрінформ.

"Генеральне консульство РП у Львові повідомляє, що з огляду на епідемічну ситуацію в період 7-14 серпня 2020 р. установа змінює режим роботи. З 10 серпня припиняються: прийом візових анкет як у консульстві, так і у пунктах прийому візових анкет (т.зв. візових центрах), заяв з метою отримання/продовження дії Карти поляка та прийом осіб у всіх інших випадках, які не вимагають невідкладного втручання консула. Видача документів поданих у консульстві здійснюватиметься з 17 серпня 2020 р.", - йдеться у повідомленні.

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У диппредставництві наголосили, що зазначений режим роботи може бути змінений відповідно до розвитку епідемічної ситуації.

Як повідомлялося, в Україні станом на 8 серпня лабораторно підтверджено 79 750 випадків COVID-19, з них за добу 1489.

ФОТО: LWOW.MSZ.GOV.PL