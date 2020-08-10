Під час протестів у Білорусі затримали понад 140 осіб – правозахисники

За інформацією правозахисного центру "Вясна", станом на 3:00 ночі 10 серпня, більш як 140 осіб були затримані силовиками в ході протестів у різних частинах Білорусі.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Фейсбук-сторінку центру.

Зазначається, що заарештованих може бути набагато більше.

Раніше повідомлялося про 120 затриманих. Крім цього, більш як 50 осіб постраждали в результаті обстрілу силовиками протестувальників гумовими кулями.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Кандидатами на найвищу державну посаду були п'ять осіб - дружина опозиційного блогера Сергія Тихановського Світлана, ексдепутат Ганна Канопацька, лідер кампанії "Говори правду" Андрій Дмитрієв, голова партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень і чинний президент Олександр Лукашенко, який беззмінно керує країною з 1994 року.

За даними ЦВК Білорусі, чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко лідирує на дільницях, які надали дані.

Укрінформ зазначає, що сайти деяких білоруських ЗМІ, таких, як БЕЛТА або TUT.by, поки що не працюють.

Фото: Наша Ніва