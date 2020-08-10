У світі вже понад 20 мільйонів випадків заражень COVID-19

У світі вже понад 20 мільйонів випадків заражень COVID-19

Укрінформ
У ніч на 10 серпня кількість випадків зараження коронавірусом досягла 20 мільйонів.

Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, передає Укрінформ.

За останніми даними, у світі нараховується понад 20 мільйонів 24 тисячі випадків захворювання. Побороли хворобу більша частина інфікованих – 12 мільйонів 898 тисяч, померли – 733 995 осіб. 

Читайте також: Зміни клімату можуть спричинити більше смертей, ніж коронавірус — Білл Гейтс

За останню добу зареєстрували майже 220 тисяч нових випадків. До трійки держав-лідерів серед поширення недуги досі входять США, Бразилія та Індія.

Нагадаємо: в Україні захворюваність на коронавірусну інфекцію COVID-19 зросла у майже 2,5 раза у порівнянні з епідеміологічною ситуацією у червні. Станом на 9 серпня лабораторно підтверджені 80 949 випадків COVID-19, з них за добу – 1 199.

Фото: GEERT VANDEN WIJNGAERT/BLOOMBERG

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-