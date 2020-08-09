Зміни клімату можуть спричинити більше смертей, ніж коронавірус — Білл Гейтс

Засновник корпорації Microsoft, мільярдер Білл Гейтс заявляє, що наслідки глобального потепління за смертністю перевищуватимуть втрати через пандемію коронавірусу, якщо не зменшити кількість викидів вуглецю.

Про це він написав у своєму блозі Gates Notes.

"Якщо порівнювати рівень смертності, тобто кількість смертей на 100 000 людей. Померли від коронавірусу понад 600 000 людей, а це 14 зі 100 000 у річному вимірі. Як порівняти це зі смертністю від змін клімату? Прогнозується, що за наступні 40 років глобальне підвищення температури спричинить зростання рівня смертності до цього ж числа - 14 смертей на 100 000 людей", - зазначив філантроп.

Гейтс додав, що зміни клімату до кінця століття спричинятимуть 73 смерті на 100 000 людей, якщо рівень викидів буде тим самим. За умови, що викидів стане менше, рівень смертності знизиться до 10 на 100 000 людей. Таким чином, до 2100 року глобальне потепління спричинить уп’ятеро більше смертей, ніж коронавірус.

Мільярдер зазначив, що найбільше від наслідків змін клімату постраждають "бідні країни під екватором, де погода стане ще більш спекотною та непередбачуваною".

На думку Гейтса, глобальне потепління матиме гірші наслідки, ніж COVID-19. Він додав, що країни, діяльність яких сильно впливає на зміни клімату, мають нести за це відповідальність та намагатися розв'язати проблему підвищеного рівня викидів вуглецю.

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Щоб уникнути кліматичного катаклізму, на думку Гейтса, необхідно інвестувати у технології екологічно чистої енергії та створювати програми із запровадження цих інновацій по всьому світу, щоб обмежити вплив глобального потепління на навколишнє середовище.