Тихановська заявила, що готова оскаржувати результати виборів

Кандидат у президенти Білорусі від опозиції Світлана Тіхановська заявила, що її штаб чекатиме офіційних результатів виборів глави держави та готовий їх оскаржувати.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на sputnik.by.

На пресконференції, яку організував штаб Тихановської, озвучили інформацію від декількох виборчих комісій. За результатами підрахунку голосів, вона випереджає конкурентів в три-чотири рази.

Що стосується результатів національного екзитполу, то вони, за словами Тихановської, були очікувані. Вона подякувала всім, хто весь цей час був поруч — волонтерів, команду, і пообіцяла підтримку всім членам комісій, які не побоялися повідомити реальні цифри.

"Я вважаю, що ми вже перемогли, тому що перемогли свій страх, аполітичність, апатію і байдужість", - наголосила Тихановська.

Щодо акції в центрі Мінська вона сказала, що через ситуацію в країні не може особисто вийти до людей, аби не давати приводу для провокацій. Якщо буде зрозуміло, що результати виборів сфальсифіковані, штаб має намір усіма законними способами домагатися їх перегляду.

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Нагадаємо: після закриття виборчих дільниць були оприлюднені результати національного екзит-полу, які свідчать, що на виборах президента Білорусі переміг Олександр Лукашенко, за якого проголосували 79,7% виборців. Світлана Тихановська здобула 6,8% голосів.

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Як повідомлялося, у неділю, 9 серпня, у Білорусі відбулися президентські вибори. Кандидатами на найвищу державну посаду були п’ятеро осіб — дружина опозиційного блогера Сергія Тихановського Світлана, ексдепутат Ганна Канопацька, лідер кампанії “Говори правду” Андрій Дмитрієв, голова партії “Білоруська соціал-демократична Грамада” Сергій Черечень та чинний президент Олександр Лукашенко, який незмінно керує країною з 1994 року.