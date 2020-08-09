Вибори в Білорусі: центр Мінська перекритий, людей почали затримувати

Силовики перекрили центр столиці Білорусі Мінська після завершення голосування на президентських виборах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

"У центрі Мінська не зупиняється наземний громадський транспорт. Поїзди метро не зупиняються на станціях "Жовтнева", "Купалауська", "Першотравнева", "Немига" і "Фрунзенська". Також немає наземного транспорту в напрямку Стелли на проспекті Незалежності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що весь центр Мінська заблокований.

Проспект Незалежності в центрі Мінська називали в Telegram-каналах як потенційне місце збору людей, незадоволених результатами президентських виборів.

Водночас портал Tut.by у Телеграмі з посиланням на очевидців повідомляє про затримання людей біля дільниці у Мінську і про те, що у Могильові силовики розігнали людей, що зібрались у центрі міста. Сайт Tut.by наразі не працює.

Як повідомлялося, після закриття виборчих дільниць були оприлюднені результати національного екзит-полу, які свідчать, що на виборах президента Білорусі переміг Олександр Лукашенко, за якого проголосували 79,7% виборців. Світлана Тихановська здобула 6,8% голосів.

Як повідомлялося, у неділю, 9 серпня, у Білорусі пройшли президентські вибори. Кандидатами на найвищу державну посаду були п’ятеро осіб - дружина опозиційного блогера Сергія Тихановського Світлана Тихановська, ексдепутат Ганна Канопацька, лідер кампанії “Говори правду” Андрій Дмитрієв, голова партії “Білоруська соціал-демократична Грамада” Сергій Черечень та діючий президент Олександр Лукашенко, який незмінно керує країною з 1994 року.

Фото: RFE/RL