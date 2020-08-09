Флот США поповнився новим бойовим кораблем

У Сполучених Штатах ввели в дію новий військовий корабель USS St. Louis (LCS19).

Про це повідомляється в прес-релізі Пентагону, передає Укрінформ.

"LCS19 і його команда захищатимуть США і наші інтереси як поблизу, так і за кордоном. USS St. Louis забезпечить маневреність, стабільність і вражаючу здатність в ниніншю епоху конкуренції великих держав", - заявив міністр ВМС США Кеннет Брейтвейт, присутній на церемонії.

Так, корабель USS St. Louis належить до типу Freedom. Його основними завданнями є "протистояння загрозам з боку дизельних підводних човнів, мін, а також погроз на поверхні", зазначила пресслужба.

Раніше повідомлялося, що в кінці минулого року Військово-морські сили США ввели в дію новий корабель USS Indianapolis та новий бойовий корабель USS Manchester (LCS-14).