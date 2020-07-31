У США на навчаннях зникли безвісти вісім морпіхів, ще один загинув
Інцидент стався біля острова Сан-Клементе, повідомляє в п'ятницю американський телеканал ABC News.
"Один морський піхотинець загинув, вісім військових залишаються зниклими безвісти, ще двоє поранені після інциденту з бронетранспортером AAV, що стався 30 липня біля узбережжя Південної Каліфорнії", - наводить телеканал заяву командування Першої експедиційної дивізії Морської піхоти США.
Наразі кілька кораблів і гелікоптерів ВМС США, а також Берегової охорони ведуть пошуки в морі зниклих морських піхотинців в районі острова Сан-Клементе. Як уточнюється в повідомленні, загалом на бронетранспортері, який десантується з корабля та долає певну відстань до берега морем, перебувало 15 американських військових морпіхів.
Інцидент стався під час відпрацювання військових вправ з десантування груп реагування Морської піхоти США.
фото: ABC News