Корінні народи Сибіру закликали Маска відмовитися від продукції "Норнікелю"

Представники корінних народів російської Півночі, Сибіру й Далекого Сходу звернулися до засновника компанії SpaceX Ілона Маска з проханням призупинити закупівлі продукції «Норнікелю» через її шкоду для екології.

Як передає Укрінформ, звернення опубліковано на сайті об'єднання «Абориген-Форум».

Експерти, активісти та лідери об'єднання попросили Маска не купувати продукцію «Норнікелю» до проведення незалежної оцінки «накопиченої екологічної шкоди від діяльності компанії» на Таймирі і в Мурманській області, в тому числі від розливу пального через аварію на ТЕЦ-3 в Норильську.

Корінні народи Півночі вимагають, щоб їм компенсували збитки від забруднення, яке позначається на їхньому способі життя, а також підготували план відновлення територій, забруднених у результаті діяльності «Норнікелю». Вони також хочуть, щоб компанія переглянула свою політику з урахуванням декларації про права корінних народів.

Секретар «Абориген-Форуму» Геннадій Щукін розповів «Новой газете», що представники об'єднання звернулися до Маска, оскільки він обстоює права людини і зниження негативного впливу на планету.

«Головне, чого ми хочемо досягти, - це дотримання бізнесом принципів міжнародного права, яке вимагає отримання вільної, інформованої та усвідомленої згоди корінного народу на будь-яке промислове освоєння території його проживання», - пояснив Щукін.

Як повідомлялося, 29 травня в Норильську сталася аварія на ТЕЦ-3, що належить «Норнікелю». В результаті у грунт і річки потрапило понад 20 тисяч тонн дизельного палива.