Берлін, Париж і Варшава побоюються погіршення відносин з Мінськом через недемократичні вибори

Німеччина, Франція і Польща стурбовані порушеннями прав громадян під час президентських перегонів у Білорусі, непрозорістю процесу, що може негативно вплинути на досягнутий прогрес у відносинах між Білоруссю і ЄС.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ Веймарського формату, оприлюдненій на сайті німецького МЗС.

«Білорусь є важливим сусідом Європейського Союзу та активним членом Східного партнерства. Наші відносини в останнє десятиліття були відзначені важким, але перспективним діалогом та практичним співробітництвом», - йдеться у заяві.

Міністри трьох держав заявляють, що вірять у встановлення ще більш міцних зв’язків між Білоруссю, її громадянами та Європейським Союзом, які ґрунтуються на повазі загальних демократичних цінностей, включаючи громадянські свободи та верховенство права.

Гайко Маас, Жан-Ів Ле Дріан і Яцек Чапутович зазначили, що спостерігають за подіями в Білорусі з великим занепокоєнням. Зокрема, стурбованість викликає те, що ні ОБСЄ/БДІПЛ, ані ПА ОБСЄ, ані ПАРЄ не отримали можливості спостерігати за виборчим процесом. Дипломати закликали владу Білорусі провести майбутні президентські вибори вільно та чесно, включаючи забезпечення незалежного моніторингу місцевими спостерігачами.

Також викликає занепокоєння повідомлення про виборчі порушення під час дострокового голосування.

Міністри підтвердили підтримку незалежності та суверенітету Республіки Білорусь, право білоруського народу здійснювати свої основні свободи, включаючи виборчі права.