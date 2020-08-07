У світі - понад 19 мільйонів випадків коронавірусу
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт Worldometer.
Як зазначається, загалом з 19 257 692 випадків COVID-19 717 687 - летальні, 12 357 654 осіб одужали. 1% або 65 252 хворих у світі знаходяться у серйозному або критичному стані.
Коронавірус зафіксували у 213 країнах та територіях.
Протягом минулої доби у світі від COVID-19 померло 6 464 людини.
Лідерами за кількістю хворих на COVID-19 у світовій статистиці є США (5 032 179), Бразилія (2 917 562) та Індія (2 025 409).
За ніч було зареєстровано 10 928 нових випадків, з них 6 590 в Мексиці й більше тисячі в Болівії.
Також з початку нової доби у світі внаслідок пандемії коронавірусу померли 936 осіб, найбільша їх кількість припадає на Мексику — 819.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 6 серпня в Україні лабораторно підтверджено 76 808 випадків COVID-19, за добу - 1318 нових. Протягом доби досліджено 17 976 зразків методом ПЛР. Усього проведено 1 116 641 ПЛР-дослідження.
Фото: Cathy Berx. ©Photo News