Канада дає $43 мільйони на клінічні випробування вакцини від коронавірусу

З державного бюджету Канади буде виділено 56 млн канадських доларів (близько 43 млн дол США) на проведення клінічних випробувань потенційної вакцини від коронавірусу.

Про це оголосили у міністерстві інновацій, науки й економічного розвитку Канади, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Міністр Бейнс оголосив про виділення компанії Variation Biotechnologies Inc. близько 56 млн дол. на підтримку клінічних випробувань імовірної вакцини від COVID-19. Цей проєкт є складовою глобальної боротьби з COVID-19 та підтримує зусилля Канади із отримання ефективної вакцини”, - йдеться у поширеному пресрелізі.

Зазначається, що загалом Канада виділить приватним компаніям на підтримку розробки та випробування вакцини від коронавірусу 600 млн канадських доларів (близько 460 млн дол США). "Інші проєкти досі розглядаються", - зауважили в міністерстві.

На території Канади загалом зафіксовано 118 187 випадків коронавірусу, одужало вже 102 788 осіб, померли 8962 людини.

За даними Worldometer, у світі зареєстровано 19 091 391 випадок зараження коронавірусом, зокрема 713 375 летальних, одужало 12 253 935 осіб.