У Румунії за добу - 1345 хворих на COVID-19

У Румунії за добу - 1345 хворих на COVID-19

Укрінформ
У Румунії за останню добу зареєстрували 1345 нових випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Romania-Insider.

Загальна кількість випадків коронавірусу в Румунії становить 57 895, і 34 631 людина вже одужала.

Від початку пандемії в країні померло 2 566 інфікованих.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 19 008 420 випадків зараження коронавірусом, зокрема 711 906 летальних, одужало 12 195 313 осіб.

Фото: OCTAV GANEA/INQUAM PHOTOS

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