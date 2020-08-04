У Румунії за добу - понад 1 200 випадків COVID-19

Румунська влада зареєструвала в країні за минулу добу, 3 серпня, 1 232 нових випадки захворювання на коронавірус (COVID-19).

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Romania-Insider.

Загальна кількість випадків коронавірусу в Румунії вже сягає 55 241. Із них одужали 33 142 людини.

При цьому, з початку пандемії COVID-19 у Румунії від захворювання померли 2 480 осіб.

Зазначається, що вчора, вперше з 22 липня, кількість нових випадків у країні становила менше однієї тисячі (823).

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 4 серпня у світі зафіксовано 18 444 642 випадків COVID-19. 697 189 випадків - летальні, 11 675 538 осіб одужали. 1% або 64 677 хворих у світі перебувають у серйозному або критичному стані.

Фото: OCTAV GANEA/INQUAM PHOTOS