Лукашенко кличе генпрокурорів РФ і України - розібратися з бойовиками "Вагнера"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив запросити до Білорусі генеральних прокурорів Росії і України для розгляду ситуації із затриманими бойовиками російської ПВК «Вагнера».

Про це він заявив на нараді щодо забезпечення безпеки виборчої кампанії, повідомляє Укрінформ з посиланням на БЕЛТА.

"Покладіть втрьох (генеральні прокурори - ред.) перед собою міжнародні договори і угоди з Російською Федерацією і Україною і, які ми підписали в багатосторонньому плані (ми ж зобов'язання взяли на себе і в цій ситуації теж), наші закони. Голова Слідчого комітету вам доповість разом з Комітетом держбезпеки і оперативну інформацію, і інформацію слідчих: ось документи, інформація - на стіл. Утрьох вирішуйте", - сказав Лукашенко, додавши при цьому: "Не приїдуть - питання вирішимо ми, без них".

За його словами, генеральним прокурорам Білорусі, РФ і України потрібно зібратися і разом у всьому розібратися. "Сядьте втрьох. Робіть, як ви вважаєте за потрібне. На підставі наших законів, міжнародно-правових актів винесіть рішення щодо цих хлопців. Як ухватите втрьох, так і буде", - сказав він.

Президент Білорусі також підкреслив, що в цьому питанні "жодної політизації бути не повинно".

"Нам не потрібні спектаклі ні політичні, ні економічні. І лякати нас теж не потрібно наслідками. Ми знаємо про всі наслідки. Не потрібно нас лякати американцями, натовцями. Чи не американці і не натовці сюди прислали 33 людини, якщо вже на те пішло", - заявив білоруський лідер.

Раніше під час розмови з Президентом України Володимиром Зеленським Лукашенко заявив, що готовий до співпраці з Україною з питань затриманих бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнера".

Як повідомлялося, 29 липня у Білорусі були затримані 33 бойовика російської приватної військової компанії Вагнера. За інформацією державних ЗМІ Білорусі, вони прибули в країну в ніч на 25 липня «для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії».

Слідчий комітет Білорусі підозрює затриманих у підготовці масових заворушень напередодні президентських виборів. Президент Лукашенко зібрав Раду безпеки країни і звинуватив Росію в «брудних намірах».

Секретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков 30 липня повідомив, що на території країни триває пошук ще близько 200 бойовиків. Росія такі версії білоруської сторони заперечує.

Всі затримані мають російські паспорти. Деякі з них - вихідці з України, з Донецької та Луганської областей.

Центр «Миротворець» раніше реєстрував більшість із затриманих у Білорусі як учасників незаконних збройних формувань, що діють на Донбасі.

Вибори президента Білорусі заплановані на 9 серпня.