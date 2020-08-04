"Вагнерівці" були відправлені у Білорусь спеціально – Лукашенко

Бойовики російської приватної військової компанії "Вагнера", яких минулого тижня затримали під Мінськом, були відправлені в Білорусь спеціально.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час послання білоруському народу і Національним зборам заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко.

«Ці люди (33 «вагнерівці»- ред.) дали свідчення. Вони були відправлені спеціально у Білорусь. Команда була: чекати. Квитки, куплені у Стамбул, це легенда, бо на кордоні потрібно було розповідати і там (у РФ - ред.) і тут, що вони летять у Стамбул», - заявив він.

Лукашенко додав, що не розуміє, навіщо потрібно летіти в Африку або в Стамбул через Білорусь, якщо це можна зробити з півдня РФ.

За його словами, затримані бойовики вже самі «все розповіли».

Лукашенко також заявив про існування інформації про ще один загін бойовиків на півдні.

«Сьогодні надійшла інформація про ще один загін, який перекинуто на південь. Ми маємо бігати по лісах і ловити їх. Та ми їх всіх відловимо», - заявив він.

Як повідомлялося, 29 липня в Білорусі були затримані 33 бойовики російської приватної військової компанії "Вагнера". За інформацією державних ЗМІ Білорусі, вони прибули в країну в ніч на 25 липня «для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії».

Слідчий комітет Білорусі підозрює затриманих у підготовці масових заворушень напередодні президентських виборів. Президент Лукашенко зібрав Раду безпеки країни і звинуватив Росію у «брудних намірах».

Секретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков 30 липня повідомив, що на території країни триває пошук ще близько 200 бойовиків. Росія такі версії білоруської сторони заперечує.

Всі затримані мають російські паспорти. Деякі з них - вихідці з України, з Донецької та Луганської областей.

Центр «Миротворець» раніше реєстрував більшість із затриманих у Білорусі як учасників незаконних збройних формувань, що діють на Донбасі.

Як повідомлялося, вибори президента Білорусі заплановані на 9 серпня. Світлана Тихановська - єдина з головних конкурентів чинного президента Олександра Лукашенка, яку зареєстрували на вибори. Лукашенко керує країною з 1994 року.