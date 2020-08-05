Влада Італії може скасувати продаж острова сину Богуслаєва

Італійський уряд вивчає обставини придбання острова Галлінара поблизу Лігурії сином колишнього власника компанії "Мотор Січ" Олександром Богуслаєвим.

Акт купівлі ще можуть скасувати, надавши італійській владі пріоритетне право викупу, повідомляє Укрінформ з посиланням на видання La Stampa.

Йдеться про те, що в цьому випадку держава могла б скористатися пріоритетним правом викупу. За даними видання, це, зокрема, обговорили під час телефонної розмови мер міста Альбенга, що у регіоні Лігурія, до якого належить острів Галлінара, Ріккардо Томатіс та міністр культурної спадщини та культурної діяльності Італії Даріо Франческіні.

"Протягом останніх кількох днів я задіяв усі свої зв'язки, щоб оцінити можливість застосування пріоритетного права у справі купівлі острова Галлінара", - пояснив міський голова Альбенги.

"Вчора вдень мені дзвонив міністр Даріо Франческіні, який запевнив, що компетентні органи міністерства вивчають документи, наявні обмеження та наші пріоритетні права", - сказав він.

Підсумовуючи, Томатіс зазначив, що задоволений отриманими відповідями на це питання та позитивним діалогом, що розпочався з міністерством та наглядовими органами. "Острів Галлінара важливий для нас, його треба цінувати та захищати, і ми сподіваємось, що він буде доступним для всіх", - додав він.

Як повідомлялося, син ексвласника компанії "Мотор Січ" Олександр Богуслаєв придбав острів біля узбережжя Лігурії в Італії.

Острів Галлінара був проданий колишніми власниками за понад 10 мільйонів євро. Це єдиний природний острів біля узбережжя Лігурії. Там знаходиться природний заповідник. Острів розташований на відстані 1,5 кілометра від узбережжя.