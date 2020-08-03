Син олігарха Богуслаєва купив острів в Італії за €10 мільйонів - ЗМІ

Син колишнього власника компанії "Мотор Січ" Олександр Богуслаєв придбав острів біля узбережжя Лігурії в Італії.

Як передає Укрінформ, про це пише видання Corriere Della Sera.

Острів Галлінара був проданий кілька днів тому за суму понад €10 мільйонів євро. Це єдиний природний острів біля узбережжя Лігурії. Там знаходиться природний заповідник, багатий історією. Острів розташований на відстані 1,5 кілометра від узбережжя.

Як зазначає видання, у середньовіччі цей острів був притулком для Римських Пап.

Згідно з даними видання, острів придбала зареєстрована у Монте-Карло компанія. Олександр Богуслаєв викупив острів одразу у дев’яти родин власників.

Продаж острову колишніми власниками напрошувався вже давно через економічні негаразди цієї території. Богуслаєв вступив у переговори щодо купівлі, які вже тривали у травні цього року. Тоді він доручив цю справу молодому адвокату з Ніцци - Янніку Ле Мо, та згодом, туринському юристу Альберто Кортасса. 17 липня угода щодо купівлі була підписана сторонами.

Олександру Богуслаєву 42 роки. Він син В'ячеслава Богуслаєва, колишнього власника компанії "Мотор Січ".

ПАТ "Мотор Січ" є одним із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Продукція підприємства постачається у понад 100 країн світу.

Китайська компанія Skyrizon вже придбала понад 50% акцій запорізького заводу "Мотор Січ".

Фото: Corriere Della Sera