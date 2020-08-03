Син олігарха Богуслаєва купив острів в Італії за €10 мільйонів - ЗМІ

Син олігарха Богуслаєва купив острів в Італії за €10 мільйонів - ЗМІ

Укрінформ
Син колишнього власника компанії "Мотор Січ" Олександр Богуслаєв придбав острів біля узбережжя Лігурії в Італії. 

Як передає Укрінформ, про це пише видання Corriere Della Sera.

Острів Галлінара був проданий кілька днів тому за суму понад €10 мільйонів євро. Це єдиний природний острів біля узбережжя Лігурії. Там знаходиться природний заповідник, багатий історією. Острів розташований на відстані 1,5 кілометра від узбережжя.

Як зазначає видання, у середньовіччі цей острів був притулком для Римських Пап.

Згідно з даними видання, острів придбала зареєстрована у Монте-Карло компанія. Олександр Богуслаєв викупив острів одразу у дев’яти родин власників.

Продаж острову колишніми власниками напрошувався вже давно через економічні негаразди цієї території. Богуслаєв вступив у переговори щодо купівлі, які вже тривали у травні цього року. Тоді він доручив цю справу молодому адвокату з Ніцци - Янніку Ле Мо, та згодом, туринському юристу Альберто Кортасса. 17 липня угода щодо купівлі була підписана сторонами.

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Олександру Богуслаєву 42 роки. Він син В'ячеслава Богуслаєва, колишнього власника компанії "Мотор Січ".

ПАТ "Мотор Січ" є одним із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Продукція підприємства постачається у понад 100 країн світу.

Китайська компанія Skyrizon вже придбала понад 50% акцій запорізького заводу "Мотор Січ".

Фото: Corriere Della Sera

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