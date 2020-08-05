Вибухи у Бейруті пошкодили головний склад зерна Лівану

Потужні вибухи у порту Бейрута пошкодили склад, де знаходився основний запас зерна Лівану.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє S&P Global.

У зерносховищі було 120 тисяч тонн зерна.

Як пише АР, міністр економіки й торгівлі Рауль Неме заявив, що вся пшениця, яка зберігалася на цьому об'єкті, після вибухів не придатна до використання. Водночас він наголосив, що в Лівані достатньо пшениці для забезпечення негайних потреб країни.

Вважається, що на момент вибуху у сховищі було небагато зерна.

Порт, поблизу якого 4 серпня сталися вибухи, обробляє 60% всього імпорту пшениці Лівану. Зазвичай країна імпортує 1,2 млн тонн пшениці та 900 тис. тонн кукурудзи щороку.

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Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня у порту ліванської столиці внаслідок потужних вибухів загинули щонайменше 100 людей, ще близько 4 тис. зазнали поранень. Крім того, рятувальники розшукують ще понад сотню людей, які зникли після вибухів. За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 т нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.

Фото: АА