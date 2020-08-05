ЦВК Білорусі повідомляє про 5% явки у перший день дострокового голосування

У перший день дострокового голосування на виборах президента Білорусії 4 серпня явка становила 4,98%. При цьому спостерігачі говорять про порушення.

Про це передає Укрінформ із посиланням на ЦВК Білорусі і незалежних спостерігачів.

Найбільше виборців, які вирішили проголосувати достроково, було у Гомельській області (7,55%). У Мінську, за даними ЦВК, правом голосу вже скористалися 4,77% внесених до списку виборців.

Незалежні спостерігачі, своєю чергою, повідомляють про порушення у перший день дострокового голосування. Зокрема, Юлія Локоткова, яка спостерігає за ходом голосування на одній з виборчих дільниць у Мінську, пише у Фейсбуці, що «явка за даними комісії та спостерігачів розходиться в 2, 3 і 4 рази». Про порушення повідомляється і в коментах до її посту.

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Дострокове голосування на виборах президента Білорусі відбуватиметься до 8 серпня. Основний день голосування - 9 серпня.

Висока явка на достроковому голосуванні, як неодноразово вказували незалежні організації, що стежать за прозорістю і чесністю виборів, може бути одним із ознак фальсифікації. У Білорусії перед виборами звучали заклики ігнорувати дострокове голосування. ЦВК республіки опублікував спеціальну заяву, в якій назвав такі заклики незаконними.

На пост президента Білорусі вчергове балотується Олександр Лукашенко. Його основним суперником, які пройшли реєстрацію кандидатів, вважається Світлана Тихановська. Лукашенко керує країною з 1994 року.