Фінляндія підтвердила порушення повітряного простору винищувачами РФ

Розслідування Прикордонної охорони Фінляндії підтвердило факт порушення повітряного простору країни російськими військовими літаками.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yle.

Згідно з результатами проведеного розслідування слідчими відділу боротьби зі злочинністю Берегової охорони Фінської затоки, два російські винищувачі у вівторок 28 липня зайшли на територію Фінляндії в районі міста Порвоо і перебували в повітряному просторі країни протягом однієї хвилини.

Повітряні судна пролетіли вздовж державного кордону між двома країнами на відстані приблизно 10 кілометрів.

Наголошується, що у справі не можна висунути обвинувачення, оскільки особи пілотів не вдалося встановити.

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Як повідомляв Укрінформ, два російські винищувачі Су-27 підозрюються в порушенні повітряного простору Фінляндії. Імовірне порушення сталося в небі над водами Фінської затоки в районі Гельсінкі 28 липня приблизно о 14-й годині. Літаки перебували на території Фінляндії близько двох хвилин і заглибилися всередину території країни приблизно на пів кілометра.