Фінляндія підтвердила порушення повітряного простору винищувачами РФ

Фінляндія підтвердила порушення повітряного простору винищувачами РФ

Укрінформ
Розслідування Прикордонної охорони Фінляндії підтвердило факт порушення повітряного простору країни російськими військовими літаками.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yle.

Згідно з результатами проведеного розслідування слідчими відділу боротьби зі злочинністю Берегової охорони Фінської затоки, два російські винищувачі у вівторок 28 липня зайшли на територію Фінляндії в районі міста Порвоо і перебували в повітряному просторі країни протягом однієї хвилини.

Повітряні судна пролетіли вздовж державного кордону між двома країнами на відстані приблизно 10 кілометрів.

Наголошується, що у справі не можна висунути обвинувачення, оскільки особи пілотів не вдалося встановити.

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Як повідомляв Укрінформ, два російські винищувачі Су-27 підозрюються в порушенні повітряного простору Фінляндії. Імовірне порушення сталося в небі над водами Фінської затоки в районі Гельсінкі 28 липня приблизно о 14-й годині. Літаки перебували на території Фінляндії близько двох хвилин і заглибилися всередину території країни приблизно на пів кілометра.

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