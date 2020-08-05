У світі кількість інфікованих коронавірусом перевищила 18,7 мільйона

У світі станом на ранок 5 серпня кількість хворих на коронавірус COVID-19 становить 18 704 421 особу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Worldometer.

При цьому 11 917 803 особи одужали, 704 370 пацієнтів померли.

Загалом коронавірусну інфекцію зафіксували у 213 країнах і територіях.

Найбільша кількість хворих на COVID-19 – у США (4 918 420). Кількість померлих – 160 290, одужали – 2 481 680 осіб.

На другому місці Бразилія – 2 808 076 інфікованих (96 096 осіб померли й 1 970 767 одужали). На третьому місті Індія із 1 908 254 хворими (39 820 смертей від COVID-19 та 1 282 215 одужали).

Як повідомлялося, в Україні лабораторно підтверджено 74 219 випадків COVID-19. За рівнем поширення коронавірусу Україна на 35-му місці у світі.

Фото: АА