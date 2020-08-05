Від ізраїльських авіаударів загинули 15 сирійських урядових бійців

Унаслідок завданих Ізраїлем авіаударів на території східної Сирії загинули 15 проурядових сирійських бійців.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Сіньхуа із посиланням на дані Сирійської обсерваторії з моніторингу прав людини.

“Авіаудари було завдано по позиціях підтримуваних Іраном іракських бійців у районі аль-Букамаль, що в східній провінції Дейр аль-Зоур”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що після короткої перерви обстріли, які у парі вели ізраїльський літак та гелікоптер, відновилися, але по позиціях сирійських військових у південній провінції Кінейтра.

“Проіранські бійці протягом останніх місяців перебувають на сторожі через посилення ізраїльських обстрілів. Ізраїльтяни неодноразово стверджували, що не толеруватимуть іранське військове укріплення в Сирії”, - стверджує Сіньхуа.

Як раніше повідомляло агентство, учора Ізраїль у відповідь на провокації атакував військові об'єкти на кордоні з Сирією.