Від ізраїльських авіаударів загинули 15 сирійських урядових бійців
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Сіньхуа із посиланням на дані Сирійської обсерваторії з моніторингу прав людини.
“Авіаудари було завдано по позиціях підтримуваних Іраном іракських бійців у районі аль-Букамаль, що в східній провінції Дейр аль-Зоур”, - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що після короткої перерви обстріли, які у парі вели ізраїльський літак та гелікоптер, відновилися, але по позиціях сирійських військових у південній провінції Кінейтра.
“Проіранські бійці протягом останніх місяців перебувають на сторожі через посилення ізраїльських обстрілів. Ізраїльтяни неодноразово стверджували, що не толеруватимуть іранське військове укріплення в Сирії”, - стверджує Сіньхуа.
Як раніше повідомляло агентство, учора Ізраїль у відповідь на провокації атакував військові об'єкти на кордоні з Сирією.