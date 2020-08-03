Нетаньягу: Анексія Ізраїлем Західного берега Йордану залежить від США

Анексія Ізраїлем частини Західного берега річки Йордан залежить від підтримки США.

Про це заявив голова уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, передає Укрінформ з посиланням на The Times of Israel.

Прем'єр-міністр повідомив своїй фракції "Лікуд", що запланована Ізраїлем анексія земель Західного берега Йордану не знята з порядку денного, але здебільшого залежатиме від рішення США.

«Питання застосування суверенітету знаходиться у Вашингтоні. Це не зняте питання, така опція все ще існує», - сказав Нетаньягу.

Як зазначається, раніше Нетаньягу заявив про намір здійснення анексії земель Західного берега Йордану, під егідою американського мирного плану, 1 липня, але ця дата пройшла без жодних змін в цьому питанні.

Новини, що надходять з Вашингтона протягом останніх місяців, свідчать про те, що Білий дім охолонув до ізраїльської пропозиції на тлі тривалої пандемії коронавірусу, протестів проти расової дискримінації, майбутніх загальних виборів та інших міркувань.

Як повідомлялося, в Єрусалимі ввечері в суботу, 1 серпня, відбулася чергова демонстрація біля резиденції Нетаньягу, в якій взяли участь близько 10 тисяч людей. Вже декілька тижнів протестувальники збираються щосуботи біля офіційної резиденції голови уряду та вимагають його відставки.

Про визнання Сполученими Штатами законності поселень на окупованих територіях заявляв раніше державний секретар США Майк Помпео.

Позиція Європейського Союзу щодо ізраїльської поселенської політики на окупованій палестинській території залишається незмінною: вона розглядається як незаконна й така, що суперечить міжнародному праву.

Ізраїльські поселення на Західному березі річки Йордан виникли після 1967 року, коли Ізраїль окупував ці території під час Шестиденної війни. Рада безпеки ООН визначила, що політика держави щодо створення поселень на окупованих палестинських територіях не має законних підстав та становить серйозну перешкоду для встановлення миру на Близькому Сході.