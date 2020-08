Ізраїльські винищувачі атакували об'єкти ХАМАС у відповідь на обстріл із сектора Гази

Як передає Укрінформ із посиланням на Армію оборони Ізраїлю, удари здійснили у відповідь на запуск ракети по ізраїльській території.

"У відповідь на ракету, яка була випущена по Ізраїлю з Гази раніше цим увечері, наші винищувачі та літаки тільки що вразили підземні терористичні об'єкти ХАМАС в Газі", - йдеться в повідомленні.

In response to the rocket that was fired at #Israel from #Gaza earlier this evening, our fighter jets & aircraft just struck subterranean Hamas terror facilities in Gaza.



We hold Hamas responsible for all activity emanating from Gaza.