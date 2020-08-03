Ізраїльські винищувачі атакували об'єкти ХАМАС у відповідь на обстріл із сектора Гази

У ніч на понеділок, 3 серпня, армія оборони Ізраїлю завдала удару по підземних об'єктах бойовиків ХАМАС у секторі Гази.

Як передає Укрінформ із посиланням на Армію оборони Ізраїлю, удари здійснили у відповідь на запуск ракети по ізраїльській території.

"У відповідь на ракету, яка була випущена по Ізраїлю з Гази раніше цим увечері, наші винищувачі та літаки тільки що вразили підземні терористичні об'єкти ХАМАС в Газі", - йдеться в повідомленні.

In response to the rocket that was fired at #Israel from #Gaza earlier this evening, our fighter jets & aircraft just struck subterranean Hamas terror facilities in Gaza.



We hold Hamas responsible for all activity emanating from Gaza. — Israel Defense Forces (@IDF) August 2, 2020

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Як раніше повідомляло агентство, 2 серпня з території сектора Газа збройні формування випустили ракету в бік території Ізраїлю, які перехопила система протиповітряної оборони "Залізний щит".