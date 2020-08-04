Білорусь проведе військові збори резервістів поблизу кордону з РФ

Білорусь проведе навчальні збори для резервістів у Вітебській області (межує зі Смоленською і Псковською областями РФ) з 11 серпня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс.

Речник білоруського Міноборони Наталія Гаврусік, коментуючи повідомлення в Telegram-каналах про масове розсилання повісток білоруським військовозобов'язаним, заявила, що підготовка військово-навченого резерву на військових зборах - безперервний процес, військовозобов'язані постійно призиваються на збори різної тривалості протягом року.

Напередодні деякі Telegram-канали повідомили, що у Вітебській області Білорусі військкомати сповіщають військовозобов'язаних про збори. Вони повинні з'явитися в пункти збору 10 серпня, тобто на наступний день після голосування на президентських виборах.

Основний день голосування заплановано на 9 серпня (дострокове голосування пройде з 4 до 8 серпня).

Військові збори у Вітебській області пройдуть також на тлі інциденту з затриманням під Мінськом 33 росіян, яких вважають причетними до ПВК "Вагнера" ​​і підозрюють у намірі організувати масові заворушення в період виборчої кампанії. Повідомлялося також, що на території Білорусі перебувають ще близько 170 бойовиків.

МЗС України отримало список затриманих у Білорусі бойовиків приватної військової компанії Вагнера і передало цей документ компетентним органам для перевірки на предмет вчинення цими особами злочинів в Україні та участі у воєнних діях.

Офіс генерального прокурора України інформував компетентні органи Білорусі про наміри вимагати екстрадиції затриманих на її території учасників збройного конфлікту на Сході України.