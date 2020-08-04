Прем’єр Польщі назвав Nord Stream 2 "платою Путіну за зброю"

Газопровід Nord Stream 2 дозволяє Росії купувати зброю за європейські гроші, заявляє глава польського уряду Матеуш Моравецький.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Польське радіо.

"Є питання, яких ми не любимо і про це говоримо, наприклад Nord Stream. На наш погляд, це розплата європейськими грошима за зброю для Путіна", - заявив прем’єр-міністр Польщі.

За словами Моравецького, північноатлантичний альянс важливий для збереження світового миру.

Коментуючи трансатлантичні відносини, польський прем’єр-міністр заявив: "Усі бачимо, що ми на межі нової ери, і необхідно зміцнити наші відносини". Він оцінив, що будучи "водночас дуже проєвропейською" та "дуже проамериканською", Польща "має ключове значення" в об’єднанні ЄС та США.

Днями Управління захисту конкуренції і прав споживача Польщі (UOKiK) оштрафувало Газпром майже на 213 млн злотих (еквівалент 50 млн євро) через відсутність співпраці в ході розслідування щодо будівництва газопроводу Nord Stream 2.

Як повідомлялося, Сенат Конгресу США включив нові санкції проти газопроводу Nord Stream 2 до проєкту оборонного бюджету.

Прокладання газогону призупинено через санкції США щодо європейських підрядників, вони набули чинності в грудні 2019 року.

Проєкт будівництва Nord Stream 2 для постачання газу до Європи в обхід України здійснює російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва цього газогону. Його противниками також є США, Польща і країни Балтії.

Фото: EPA-EFE