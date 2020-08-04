У Сінгапурі приїжджим одягатимуть

У Сінгапурі приїжджим одягатимуть "карантинний" браслет

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Укрінформ
Влада Сінгапуру зобов’язала усіх приїжджих, які будуть відправлені на карантин через коронавірус, носити електронний браслет.

Про це передає Укрінформ із посиланням на The Straits Times.

Починаючи з опівночі 10 серпня громадяни Сінгапуру, іноземці з посвідкою на тимчасове проживання та члени їхніх родин повинні будуть одягнути електронний браслет в разі відправлення на 14-денний карантин. Тільки дітям молодшим 12-ти років не потрібно буде носити браслет.

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Сам пристрій прикріплюватимуть в аеропорту після проходження паспортного контролю.

Влада Сінгапуру сподівається таким чином посилити контроль за дотриманням перебування людей на карантині у вказаних місцях під час боротьби з пандемією коронавірусу в країні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 4 серпня у світі зафіксовано 18 444 642 випадків COVID-19. 697 189 випадків - летальні, 11 675 538 осіб одужали. 1% або 64 677 хворих у світі перебувають у серйозному або критичному стані.

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