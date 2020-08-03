Німецькі політики розкритикували суботні демонстрації в Берліні

Керівники держави, партій і установ розкритикували суботні протести проти коронавірусних обмежень, назвавши їх неприйнятними.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Безвідповідальність окремих осіб є ризиком для всіх нас. Якщо ми зараз не будемо особливо обережними, то наражатимемо на небезпеку здоров'я багатьох, загрожуватимемо відновленню нашого суспільства, економіки та культурного життя. Шлях до нормальності, якої ми всі прагнемо, — це не безтурботність, необережність та незнання", - заявив, зокрема, у відеопосланні федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Він зауважив, що у разі необхідності запровадження нового локдауну, цей захід вдарить набагато сильніше, ніж перший.

Речниця федерального уряду Ульріке Деммер зазначила, що мирні демонстрації, критика є невід’ємною ознакою демократії та влада вітає вільний прояв думок, це ставлення не змінилося у часи коронакризи. За її словами, влада вітає обмін думками з протестувальниками, але на основі аргументів.

"Але картини, які ми бачили у вихідні, неприйнятні, поведінку деяких демонстрантів не можна виправдати", - заявила Деммер, додавши, що уряд засуджує образи та насильство проти поліції та преси, перешкоджання їх роботі, так само як недотримання людьми гігієнічних норм.

Аналогічно висловився прессекретар Міністерства внутрішніх справ Стів Альтер. Під час акцій протесту було поранено 45 поліціянтів. Заарештовано 133 особи.

Баварський прем’єр і голова партії ХСС Маркус Зедер порадив співвітчизникам "не тільки тримати фізичну відстань, а й ментальну дистанцію" під час подібних демонстрацій, до яких долучилися ультраправі радикальні елементи.

Очільниця Соціал-демократичної партії Саскія Ескен назвала протестувальників "ковідіотами", які недотриманням гігієнічних норм наражають на небезпеку всіх.

Як повідомлялося, у Берліні у демонстрації проти карантинних обмежень 1 серпня взяли участь 17 тисяч осіб, мітингу – 20 тисяч.

Станом на 3 серпня у ФРН, за даними Інституту Роберта Коха, зафіксовано 210 402 випадки інфікування COVID-19, у тому числі за останню добу - 510.

Фото: dpa/Christoph Soeder