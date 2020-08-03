У Кореї зафіксували найнижчий за три місяці показник зараження коронавірусом

Центр контролю та профілактики захворювань при МОЗ Південної Кореї за минулу добу зареєстрував в країні 23 нових випадків захворювання на COVID-19, що є найнижчим добовим показником за останні три місяці.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Yonhap. За даними Центру, з 23 нових випадків 20 вважають завезеними з-за кордону. Зазначається, що тільки 8 травня в Південній Кореї було виявлено менше "місцевих" випадків COVID-19 за добу (1). Всього наразі в країні зареєстровано 14 389 людей з коронавірусом, із яких 13 290 вже одужали. Читайте також: На COVID-19 перехворіло менш як 10% населення світу — ВООЗ Як повідомляв Укрінформ, станом на3 серпня у світі зареєстровано 18 234 936 випадків коронавірусної інфекції. Фото: Yonhap