У Кореї зафіксували найнижчий за три місяці показник зараження коронавірусом
Укрінформ
Центр контролю та профілактики захворювань при МОЗ Південної Кореї за минулу добу зареєстрував в країні 23 нових випадків захворювання на COVID-19, що є найнижчим добовим показником за останні три місяці.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Yonhap.
За даними Центру, з 23 нових випадків 20 вважають завезеними з-за кордону.
Зазначається, що тільки 8 травня в Південній Кореї було виявлено менше "місцевих" випадків COVID-19 за добу (1). Всього наразі в країні зареєстровано 14 389 людей з коронавірусом, із яких 13 290 вже одужали.
Як повідомляв Укрінформ, станом на3 серпня у світі зареєстровано 18 234 936 випадків коронавірусної інфекції.
Фото: Yonhap