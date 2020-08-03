В Італії фіксують зменшення захворюваності на COVID-19, у п'яти регіонах немає заражень
Як передає Укрінформ, про це повідомляє La Repubblica.
Упродовж останньої доби в Італії зафіксовано 159 нових випадків захворювання на коронавірус. Вчора було 239.
Натомість кількість загиблих унаслідок епідемії збільшується: протягом останньої доби зафіксували 12 летальних випадків (вчора 8).
Загальна кількість померлих унаслідок пандемії COVID-19 в Італії становить 35 166 осіб.
З початку епідемії 200 569 пацієнтів з коронавірусом одужали та були виписані з лікарень.
Станом на вечір 3 серпня у світі зареєстровано 18 322 926 випадків коронавірусної інфекції. Зокрема 11 512 698 людей одужали, 6942 268 померли.
Згідно з даними Worldometer, в Італії наразі зафіксовано 248 229 підтверджених випадків хвороби COVID-19.
Фото: Belga