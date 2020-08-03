В Італії фіксують зменшення захворюваності на COVID-19, у п'яти регіонах немає заражень

У п’яти регіонах Італії впродовж останньої доби не зафіксували нових випадків коронавірусу. Це Марка, Фріулі Венеція Джулія, Калабрія, Валле-д'Аоста та Базиліката.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє La Repubblica.

Упродовж останньої доби в Італії зафіксовано 159 нових випадків захворювання на коронавірус. Вчора було 239.

Натомість кількість загиблих унаслідок епідемії збільшується: протягом останньої доби зафіксували 12 летальних випадків (вчора 8).

Загальна кількість померлих унаслідок пандемії COVID-19 в Італії становить 35 166 осіб.

З початку епідемії 200 569 пацієнтів з коронавірусом одужали та були виписані з лікарень.

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Станом на вечір 3 серпня у світі зареєстровано 18 322 926 випадків коронавірусної інфекції. Зокрема 11 512 698 людей одужали, 6942 268 померли.

Згідно з даними Worldometer, в Італії наразі зафіксовано 248 229 підтверджених випадків хвороби COVID-19.

Фото: Belga