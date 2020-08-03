Греція збирається зміцнити огорожу на кордоні з Туреччиною

Грецький уряд розробляє план розширення огорожі, яка пролягає уздовж ділянки грецько-турецького сухопутного кордону в області Еврос.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ekathimerini.

Зазначається, що грецька поліція (ELAS) розіслала запрошення до участі у тендері п'яти великим будівельним компаніям для реалізації проєкту, що був предметом обговорення між виконавчим директором агенції прикордонного контролю Європейського Союзу Frontex Фабрісом Леггері та грецьким міністром захисту громадян Міхалісом Хрісохоідісом минулого тижня.

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Проєкт складається з двох частин: по-перше, це зміцнення існуючого паркану, що простягається приблизно на 12,5 кілометрів між Кастаньєсом та Неа Вісса, що був пошкоджений у березні, коли тисячі мігрантів намагалися потрапити до Греції; по-друге, створення нової 27-кілометрової огорожі в районі Ферреса.

Уряду Греції планує почати будівництво наступного місяця.

Фото: Ekathimerini