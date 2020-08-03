У Німеччині діти повертаються до шкіл

У кількох федеральних землях ФРН діти повертаються до шкіл після вимушених кількамісячних канікул або занять удома.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Першою федеральною землею, де діти 3 серпня сіли за парти, є Мекленбург-Передня Померанія, тут навчальний процес розпочали майже 153 тис. школярів. Цього ж дня відновлюються уроки у школах на островах землі Шлезвіг-Гольштейн. У четвер, 6 серпня, запрацюють школи Гамбурга. Наступного тижня до класів зможуть повернутися учні в Берліні та сусідній землі Бранденбург, а також Північний Рейн-Вестфалія.

Втім до очних занять дозволено повернутися за бажанням. Частина дітей продовжуватиме навчатися онлайн. Інших поділили на "зміни". Це дозволяє не повністю заповнювати класні приміщення.

Що стосується масок, то це землі і школи вирішуються для себе. У більшості випадків захист рота та носа буде застосовано для загальних приміщень, у класах діти сидітимуть без них. Міністр освіти Аня Карлічек висловилася за обов’язкове носіння масок.

Очний навчальний процес через пандемію коронавірусу було призупинено у Німеччині в середини березня.

Фото: picture alliance/dpa