У Португалії вперше не зафіксували жодної смерті від COVID-19

У Португалії вперше з 16 березня не зафіксовано жодного летального випадку від COVID-19 за останню добу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє econews.pt.

Генеральний департамент з питань охорони здоров'я Португалії встановив за останню добу 106 нових випадків зараження COVID-19. Це більше на 0,21% ніж за попередній день. Загальна кількість інфікованих з початку пандемії становить 51 569. Вперше з 16 березня не було зафіксовано нових смертей від цієї хвороби.

Більшість нових випадків інфікування зафіксовані у Лісабоні та в долині Тежу. Всього в цьому регіоні виявлено 66 нових випадків, що становить 62,26% від загальної кількості.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 3 серпня у світі зареєстровано 18 234 936 випадків коронавірусної інфекції.