COVID-протести у Німеччині. Як об’єдналися праві, ліві й конспірологи  

У Берліні відбулися масові акції проти карантинних обмежень

Демонстрація протесту проти коронавірусних обмежень та мітинг, який після цього відбувся в центрі Берліна минулої суботи, зібрали 17 тисяч і 20 тисяч учасників відповідно. Це дані поліції. Хоча самі організатори стверджують, що їх підтримали на вулицях німецької столиці до 1,3 мільйона чоловік. Утім, це викликає великий сумнів.

Якщо виходити з офіційних цифр, це була, хоч і не наймасштабніша акція для Берліна, але одна з найбільш гучних і скандальних. Ще й дуже барвиста.

«Зупинити коронне божевілля!», «Немає ніякої пандемії!», – промовляють плакати конспірологів.

«Вимагаємо повернення до демократії!» – вигукує молодик з розкуйовдженим волоссям.

«Геть закони, які нам нав’язує влада!» – підхоплює його сусідка.

«Маски роблять нас рабами», – волає хтось у натовпі…

Об’єктами критики, окрім іншого, стали канцлерка ФРН Ангела Меркель, міністр охорони здоров’я Єнс Шпан, прем’єр-міністр Баварії Маркус Зедер (який є одним з найактивніших борців з пандемією жорсткими засобами, через що народ побачив у ньому гідного майбутнього главу федерального уряду), президент Інституту Роберта Коха Лотар Вілер (який несе в маси дані про рівень захворюваності в країні та не перестає закликати до дотримання правил безпеки). Ну й Білл Гейтс, звісно. Це – «найулюбленіша» ціль прихильників теорій змови. Таких серед мітингувальників повно. «Найбільша теорія змови – пандемія корони» – їхнє гасло.

Фото: dpa/Christoph Soeder

У натовпі бачимо людей різних вікових категорій, професій, соціальної приналежності. Деякі розмахують веселковими прапорами (прайди, які проходили традиційно цими днями, скасовано, а потусуватися представникам ЛГБТ-спільноти хочеться).

юди поводяться відносно мирно, хіба що на адресу преси летять образи: «брехуни», «брехлива преса». А перехожих у масках, які зустрічалися на шляху, освистують та закликають негайно позбутися їх. Самі учасники акцій масок не мають і дистанції в півтори метра не дотримуються. Принципово.

РАДИКАЛИ ВСІХ НАПРЯМКІВ

Представників праворадикального руху в акціях протесту видно одразу - часто в однакових футболках і поводяться досить агресивно. Саме вони атакували поліцейських піротехнікою та каміннями й просто кулаками. Постраждало щонайменше 45 правоохоронців, деякі потрапили до лікарні.

Серед протестувальників, що з’їхалися з різних куточків Німеччини, є й відверті неонацисти, котрі кілька днів тому влаштували найзапеклішу в історії міста Штуттгарт бійку з поліцейськими, та нічний погром – з побиттям вітрин та автомобілів.

Фото: Ольга Танасійчук

До речі, ініціатором берлінської акції, стала саме штуттгартська ініціатива «Латеральне мислення 711».

Цікава деталь: мітинг у Берліні 1 серпня проходив під гаслом «Кінець пандемії – День свободи» (також винахід штуттгартських гастролерів). Напевно вони мали знати що саме таку назву – «День свободи» – носив пропагандистський фільм літописниці Гітлера, «ікони» нацистського документального кінематографа Лені Ріфеншталь про з’їзд партії НСДАП у 1935 році.

Не пліч-о-пліч, але в тих самих колонах ідуть ліві радикали. Нечасто ці антогоністи виступають єдиним фронтом.

Фото: Stefan Zeitz/ imago images/Stefan Zeitz

Під одні знамена стають також радикально налаштовані рухи колишніх Західної і Східної Німеччини: «рейхсбюргери» зі Штуттгарта, Дюссельдорфа, Франкфурта – з одного боку, і прихильники ксенофобського антимігрантського руху PEDIGA з Дрездена. Для них демонстрація ще й привід привернути увагу до своїх ідей.

«Ми – народ! Ми – друга хвиля!» – скандують вони чи не в єдиному пориві.

Усіх протестувальників при відмінності підходів об’єднує те, що вони не бачать у заходах влади нічого іншого, як намагання насадити диктатуру, посіяти страх у населення та взяти його, населення, під контроль. Вони не вірять у вірус, серед їхніх знайомих немає жодного хворого, а отже – хвороби не існує, її навмисно вигадали політики для своїх корисливих цілей.

Фото: Ольга Танасійчук

ЖОРСТКА КРИТИКА «КОВІДІОТІВ»

Політики, окрім правопопулістської «Альтернативи для Німеччини», прогнозовано відреагували на це «свято свободи та демократії» різко негативно.

«Безвідповідальність окремих осіб є ризиком для всіх нас. Якщо ми зараз не будемо особливо обережними, ми наражуємо на небезпеку здоров'я багатьох. І ми також загрожуємо відновленню нашого суспільства, економіки та культурного життя. Шлях до нормальності, якої ми всі прагнемо, - це не безтурботність, необережність та незнання», - заявив у відеопосланні федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр і натякнув, що новий локдаун вдарить сильніше, ніж перший.

«Мирні демонстрації, навіть у дуже важкі часи, є, звісно, вельми важливими; демократія передбачає критику… Уряд вітає обмін думками з протестувальниками на основі аргументів… Але картини, які ми бачили на вихідні, неприйнятні, поведінку деяких демонстрантів не можна виправдати», – заявила речниця федерального уряду Ульріке Деммер у понеділок. Уряд, за її словами, засуджує образи та насильство проти поліції та преси, перешкоджання їхній роботі, так само, як недотримання людьми гігієнічних норм.

Фото: Ольга Танасійчук

Ангела Меркель поки що не відреагувала на акції, вона перебуває у законній відпустці.

«Демонстрації, як ті, що ми спостерігали на минулі вихідні, становлять небезпеку для здоров’я для всіх нас з точки зору боротьби з інфекцією і не є прийнятними щодо форми», – заявив прессекретар Міністерства внутрішніх справ Стів Альтер.

«Демонстрації також можливі в часи корони. Але не в такій спосіб. Відстань, правила гігієни та маски в повсякденному житті слугують для захисту всіх нас; давайте ставитися з повагою одне до одного», – написав у Твіттері міністр охорони здоров’я Шпан.

Про те, що мітингувальники не поважають інших та ставлять під загрозу здоров’я багатьох людей, заявив і правлячий бургомістр Берліна Міхаель Мюллер, який звернув увагу на участь у акції правих радикалів.

Фото: dpa/Christoph Soeder

Баварський прем’єр і голова партії ХСС Зедер порадив співвітчизникам «не тільки тримати фізичну відстань, а й ментальну дистанцію під час подібних демонстрацій». Він також трохи здивований тим, що «згуртувалося разом те, що насправді є протилежним» (маючи на увазі правих і лівих).

Очільниця Соціал-демократичної партії Саскія Ескен написала у Твіттері: «Тисячі ковідіотів святкують у Берліні, називаючи себе «другою хвилею», без масок, без дистанції. Вони таким чином загрожують не лише нашому здоров’ю, а також успіхам нашої боротьби з пандемією. Безвідповідально!».

Фото: Ольга Танасійчук

Відмежувалися від протестувальників і ліві.

Двояко висловилося керівництво партії вільних демократів: мовляв, люди піддалися на провокації і не розуміють, що роблять, треба краще їм пояснювати.

В «Альтернативі для Німеччини» всім задоволені й жодних порушень не побачили, усе начебто було мирно й прекрасно і загалом заслуговує на схвалення.

Критика лунає з різних регіонів країни, причому також на адресу берлінської влади, яка занадто довго вагалися з тим, аби припинити акцію.

Фото: dpa

ДРУГА ХВИЛЯ

Тоді як протестувальники називають себе «другою хвилею», справжня друга хвиля COVID-19, схоже, на підході.

Саме 1 серпня Інститут Роберта Коха повідомив про 955 нових випадків інфікування в ФРН. Таких показників не було з весни. У червні – на початку липня цифри коливалися в межах 300–500.

Директор інституту професор Вілер скаржиться, що люди стали менш обережними, і відпускний сезон, коли громадяни почали їздити за кордон, уже дається взнаки повною мірою. Повсюдно реєструються нові локальні спалахи. Карантин оголошують підприємства та громади.

«Від нас самих значною мірою залежить, як розвиватиметься пандемія. Дотримуйтеся правил АНА – дистанція, гігієна та маска у повсякденному житті (Abstand, Hygiene und Alltagsmaske)», - закликає Вілер.

До речі, креативники з-поміж протестувальників інакше «розшифровують» АНА: «Правила свободи AHA: прокидайся, запитай, позбудься маски та уряду» (Aufwachen, Hinterfragen, Absetzen der Maske & der Regierung).

Фото: dpa/Paul Zinken

Чи може бути свобода без відповідальності? Чи можна бути вільним без відповідальності?

У той день, коли ті, хто називають себе прихильниками свободи й демократії, протестували в Берліні, у світі заразилося ще понад 292 тисячі чоловік. Деякі з них не переживуть цю хворобу.

Ольга Танасійчук, Берлін.

Перше фото: dpa/Christoph Soeder