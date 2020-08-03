У міністра внутрішніх справ Індії виявили COVID-19

Міністр внутрішніх справ Індії Аміт Шах заявив, що у нього виявлено хворобу COVID-19, і його шпиталізували до лікарні у Делі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

"Я пройшов тест, він виявився позитивним", - зазначив 55-річний міністр, додавши, що він попросив усіх, хто контактував із ним упродовж останніх кількох днів, ізолюватися та пройти тестування. Це може стосуватися зокрема, прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді.

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Упродовж останніх тижнів пандемія коронавірусу різко пришвидшилася в Індії. Країні знадобилося майже пів року, щоб досягти позначки у 1 мільйон підтверджених випадків захворювання, але наступні 750 000 людей захворіли протягом усього 17 днів.

Однак кількість реальних випадків хвороби, вважає ЗМІ, може бути значно більшою.

У дослідженні, опублікованому минулого тижня, було виявлено, що більш ніж половина мешканців багатолюдних нетрів міста Мумбаї, ймовірно, заразилися коронавірусом та, можливо, заражаються з набагато вищою швидкістю, ніж вважалося.

Як передає Укрінформ з посиланням на дані сайту Worldometers, станом на ніч 3 серпня серед підтверджених 18 195 161 випадку захворювання на COVID-19 у світі 691 733 випадків — летальні. 11 421 982 хворих вилікувалися.

Фото: GEERT VANDEN WIJNGAERT/BLOOMBERG