У міністра внутрішніх справ Індії виявили COVID-19
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.
"Я пройшов тест, він виявився позитивним", - зазначив 55-річний міністр, додавши, що він попросив усіх, хто контактував із ним упродовж останніх кількох днів, ізолюватися та пройти тестування. Це може стосуватися зокрема, прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді.
Упродовж останніх тижнів пандемія коронавірусу різко пришвидшилася в Індії. Країні знадобилося майже пів року, щоб досягти позначки у 1 мільйон підтверджених випадків захворювання, але наступні 750 000 людей захворіли протягом усього 17 днів.
Однак кількість реальних випадків хвороби, вважає ЗМІ, може бути значно більшою.
У дослідженні, опублікованому минулого тижня, було виявлено, що більш ніж половина мешканців багатолюдних нетрів міста Мумбаї, ймовірно, заразилися коронавірусом та, можливо, заражаються з набагато вищою швидкістю, ніж вважалося.
Як передає Укрінформ з посиланням на дані сайту Worldometers, станом на ніч 3 серпня серед підтверджених 18 195 161 випадку захворювання на COVID-19 у світі 691 733 випадків — летальні. 11 421 982 хворих вилікувалися.
Фото: GEERT VANDEN WIJNGAERT/BLOOMBERG