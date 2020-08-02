Інфекціоніст пояснив, чому літо "не вбило" коронавірус

Вологість і висока атмосферна температура не вбивають вірус, а перешкоджають його широкому поширенню.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбук написав інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні Євген Дубровський.

"Найважливіший параметр - вологість. Доведено, що висока абсолютна вологість перешкоджають поширенню вірусів у повітрі. Дослідження стверджують, що висока вологість перешкоджає тривалому знаходженню вірусних частинок у повітрі. Вони швидко осідають на землю і не можуть переміщатися на великі відстані. Влітку повітря набагато насиченіше вологою. Більше 9 г/м3. Взимку навпаки - сухе і холодне. Це перший плюс до розуміння сезонності ГРВІ", - написав Дубровський.

За його словами, доведено, що в країнах з високою атмосферною температурою епідемії ГРВІ супроводжуються значно меншим числом хворих.

"Вчені ставлять важливий акцент - важлива навіть не стільки сама температура, як її різкі коливання. Міцний мороз, як і сильна спека, однаково ефективні у перешкоджанні розповсюдження вірусів. Величезне дослідження вже в контексті коронавірусної епідемії довело, що неблагополучні африканські країни, перенаселена Індія, розвинена Австралія (краще за всіх у світі провела масове тестування) однаково легко переносять епідемію, з набагато меншим числом хворих, ніж у США і Європі", - пише Дубровський.

Також лікар відзначив високу роль ультрафіолету в захисті від вірусів, в тому числі і коронавірусів. Це стосується як сонячного світла, так і кварцових ламп, які використовуються в лікарнях.

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"Доведено: ультрафіолет не залишає респіраторним вірусам жодних шансів. Сонячне літнє світло - чудовий захист повітря і поверхонь від скупчення і розмноження вірусів. На грипі вивчено. І на коронавірусі вже теж. Тим більше, лікарняний жорсткий ультрафіолет", - написав Дубровський.

Також лікар зазначив, що чималу роль у захисті від вірусів грає імунітет.

"Доведено, що влітку у населення імунітет значно вищий (знаходиться на нормальному базовому рівні), ніж у холодні пори року. Цьому сприяє багато чинників: вітамін D і його дія на імунну систему, повноцінне вітамінізоване харчування, відсутність переохолодження, більше можливості для відпочинку і відновлення. Імунітет - найкращий захист і практично єдині ліки від вірусів", - написав Дубровський.

Крім того, перешкоджає поширенню захворювання соціальна дистанція, особливо те, що в літній період такі установи, як школи, дитсадки, університети та гуртожитки порожні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 2 серпня, в Україні лабораторно підтверджено 72 168 випадків захворювання COVID-19, з них 1112 зареєстровано за останню добу.

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