В Індії антисептиком на смерть отруїлися десять осіб

Щонайменше десять мешканців індійського штату Андхра-Прадеш померли унаслідок отруєння антисептичним засобом. Напередодні у їхньому селі заборонили продаж алкоголю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

"Щонайменше 10 людей в індійському штаті Андхра-Прадеш загинули після вживання антисептику на основі спирту на тлі заборони торгівлі алкогольними напоями", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі померлі мешкали в одному селі, де після спалаху коронавірусу запровадили локальний карантин.

Очільник поліції району Сіддхарт Каушал заявив, що померлі змішували антисептик з водою та безалкогольними напоями. За його словами, усі вони були залежні від алкоголю та почали вживати суміш приблизно за 10 днів до загибелі.

Як повідомлялося, уряд Індії скасував більшість обмежень, щоб запобігти економічному падінню. Однак окремі штати продовжують запроваджувати локальні заходи у міру загострення епідемії.

За кількістю хворих на COVID-19 Індія посідає третє місце у світі - після США та Бразилії.