Лондон та Вашингтон обговорять угоду про вільну торгівлю

Ліз Трас наступного тижня зустрінеться з найвищими американськими чиновниками у Вашингтон, які стануть першими очними зустрічами з моменту початку торгівельних переговорів між Великою Британією та США.

Зустріч відбувається на другий тиждень третього раунду переговорів, які до цього часу проводились шляхом онлайн-відеоконференцій через пандемію коронавірусу.

Двоє людей, знайомих з ходом перемовин, сказали, що очікується, що Ліз Трас вирушить до Вашингтону цими вихідними, третя особа заявила, що очікується, що міністр матиме зустрічі з Робертом Лайтгайзером у понеділок та вівторок, щоб обговорити досягнутий прогрес.

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"Я думаю, що вони розглядають це як можливість підвести підсумки того, де ми є, домовитись про наступні кроки та пріоритети та продовжувати будувати відносини", - сказала людина, знайома з ходом переговорів.

Як повідомлялося, Велика Британія вийшла з ЄС в ніч проти 1 лютого цього року. Відповідно до умов угоди про вихід, британська сторона дотримуватиметься європейського законодавства та міжнародних зобов’язань в рамках ЄС до завершення перехідного періоду, що спливає 31 грудня 2020 року.